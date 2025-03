Vor Mostbirnblüte neuer Rundwanderweg mit Herz und Attraktionen eröffnet

Rechtzeitig vor der spektakulären Birnbaumblüte startet im zentralen Mostviertel ein attraktives Projekt mit Hand und vor allem "Fuß“. Denn nach eineinhalbjähriger Vorbereitungszeit haben sieben Gemeinden gemeinsam den „Herz des Mostviertels Rundwanderweg“ mit insgesamt 111 Kilometern Länge fertiggestellt. Beim Panoramagasthof Mitterböck in St. Michael am Bruckbach und beim Mostheurigen "Steinerne Birne“ in St. Johann/Engstetten wird der Rundweg am heutigen Freitag festlich eröffnet. Das mit der NÖ Stadt- & Dorferneuerung konzipierte und ausgeschilderte Wanderprojekt ist eine der Attraktionen im Mostviertler Frühling. Im Rundkurs werden acht Etappen quer durch die sieben Gemeinden der Kleinregion "Herz Mostviertel“ angeboten. Würde man die Strecke in einem durchmarschieren, wäre man rund 31 Stunden durch die Mostviertler Hügellandschaft unterwegs.

© Mostviertel Tourismus

Doch die Wandertour, die in Aschbach ihren Ausgangspunkt hat, kann an vielen Orten gestartet werden und soll zum Genießen und Verweilen einladen. Es geht durch einzigartige Streuobstwiesen und vorbei an imposanten Vierkanthöfen. Bekannte Aussichts- und Fotopunkte mit Herzbirnen-Rahmen garantieren tolle Fernsicht ins Ötschergebiet, Gesäuse und bis zum Toten Gebirge.

Ausflugsorte Bekannte Ausflugspunkte, wie die Kaiserin-Elisabeth-Warte in Weistrach oder der auf 730 Meter Seehöhe liegende Voralpenblick oder die Schwarze Kuchl in Ertl sind eingebunden. Ebenso die Highlights Stift Seitenstetten oder Schloss St. Peter/Au. „Etwa 75 Prozent der beliebtesten Fotopunkte des Mostviertels liegen in unseren sieben Gemeinden, wir haben einen landschaftlichen Schatz“, sagt Regionsobmann und Bürgermeister von St. Peter, Johannes Heuras.

Man wolle mit der professionell angelegten Wanderroute Impulse in der Region setzten und den Bewohnern sowie Ausflugs- und Urlaubsgäste gute Erholung, aber auch Mostviertler Gastlichkeit bieten, so Heuras. Zahlreiche Heurige und Gasthäuser liegen entlang der Strecke (www.herzmostviertel.at/rundwanderweg), die übrigens über vier Bahnhöfe leicht mit der Bahn erreichbar ist.