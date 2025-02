Aufwärmrunde mit Promis für die Landesschau 2026 zu "seelischer Gesundheit"

"Unser bekannter Trinkspruch an der Moststraße , G’sundheit – sollst leben ‘ bekommt einen frischen Sinn. Man wünscht einander Gesundheit, das Ausstellungsthema ist bei uns schon immer präsent“, sagt Michaela Hinterholzer , Obfrau der Leaderregion NÖ Moststraße.

Ziel der Landesausstellung 2026 sei es, eine ganzheitliche Gesundheit mit ihren physischen und psychischen Parametern darzustellen, so die Kuratoren. Man wolle die außergewöhnliche Ausstellung nutzen, um einen nachhaltigen Mehrwert für die Region zu schaffen und eine regelrechte Gesundheitsregion zu etablieren, erklärt Hinterholzer.

Mentale Gesundheit und Achtsamkeit sollen im Mostviertel durch die Landesschau an Bedeutung gewinnen. Das Thema wurde nun sogar im Programm der Leaderregion Moststraße fixiert, sagt die Obfrau. Das eine oder andere Gesundheitsprojekt könnte wohl auch den Fördergebern der EU schmackhaft gemacht werden.

Mit einem Auftakt-Event im Jugendstilfestsaal des Landklinikums Mauer wird am 26. Februar das Projekt "Impulse für Kopf und Herz“ präsentiert. Weil das Mostviertel auch jenes Landesviertel in NÖ ist, in dem die meisten Hundertjährigen leben, wird dort der Altenforscher und Universitätsprofessor Franz Kolland das Thema „Gesundes Altern im Mostviertel“ analysieren.