Mordversuch im Pflegeheim

Jetzt ist schon wieder was passiert im Pflegeheim Beer in Neulengbach (Bezirk St. Pölten-Land). Eine Hausbewohnerin soll nun als Brandstifterin überführt worden sein.

Am Freitag gegen 23 Uhr ging bei der Polizei der Notruf ein. In dem Pflegeheim, wo psychisch kranke Menschen betreut werden, soll eine 62-jährige Hausbewohnerin versucht haben, eine 68-jährige bettlägrige Mitbewohnerin anzuzünden. Die Frau war in der Nacht ins Zimmer der anderen Bewohnerin geschlichen und soll dann mit einem Feuerzeug den Polster in Brand gesteckt haben. Die bettlägrige Frau erlitt schwere Verletzungen, laut Polizei sind zehn Prozent ihrer Hautoberfläche verbrannt. Die Frau wurde ins Wiener AKH gebracht, sie ist außer Lebensgefahr.

Hintergrund der Tat dürfte ein Zwist zwischen den beiden Frauen sein. Laut Polizeisprecher Johann Baumschlager soll sich die mutmaßliche Brandstifterin schon mehrmals aggressiv gegenüber den Mitbewohnern und dem Pflegepersonal verhalten haben. Bei der Einvernahme hat die 62-Jährige auch zwei weitere Brandstiftungen gestanden. Sie gab zu, im Mai auch einen Türstock im Heim sowie den Rollstuhl einer Pflegeheimbewohnerin angezündet zu haben.