Mordverdächtige als „nicht gefährlich“ aus Haft entlassen

Als einen der „brutalsten Raubüberfälle einer kaltblütigen Frau“ bezeichneten die Ermittler die Messerattacke, bei der am 26. Februar 2009 eine 34-jährige Postamtsleiterin in Klosterneuburg-Kierling nur knapp dem Tod entronnen ist. Die damals zweifache Mutter Tamara B. hatte der Mitarbeiterin bei dem Überfall ein Messer in den Oberkörper gerammt. Sie überlebte nur knapp.

Obwohl die Geschworenen sie dafür zu zwölf Jahren unbedingter Haft verurteilten, musste die Räuberin nur sechs davon absitzen. Ein fataler Fehler? Die Vorzeige-Haftinsassin, die als bestens resozialisiert galt, soll Ende Jänner in Ebergassing im Bezirk Bruck/ Leitha die 64-jährige Pensionistin Hedwig Sch. in ihrer Wohnung erschlagen haben.

Falls die Vorwürfe stimmen, sind alle Experten mit ihren Einschätzungen falsch gelegen. Sie hielten Tamara B. nach jahrelanger Beobachtung für „nicht gefährlich“. Die 43-Jährige habe sich im Frauengefängnis Schwarzau nie etwas zu Schulden kommen lassen. Sie hatte sich in einen Mitinsassen verliebt, diesen in Haft geheiratet und sich später wieder getrennt. Zum Halbzeit-Stichtag ihrer Strafe im Jänner 2014 wurde ihr Antrag auf eine bedingte Entlassung vom Landesgericht Wiener Neustadt zunächst abgewiesen, acht Monate später allerdings am 28. Juli 2015 doch bewilligt. „Es gab besondere Auflagen. Eine Probezeit von fünf Jahren und Bewährungshilfe“, erklärt Gerichtssprecher Hans Barwitzius.

Eineinhalb Jahre lang wurde Tamara B. vom Bewährungshilfe-Verein „Neustart“ betreut. Im März 2017 erachtete Neustart die Bewährungshilfe wegen des „positiven Betreuungsverlaufs“ für nicht mehr notwendig. „Die Weisung des Gerichts wurde daher aufgehoben“, so Barwitzius.