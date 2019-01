Mordverdacht: Pensionistin tot in Wohnung aufgefunden

In Ebergassing (Bezirk Bruck a.d. Leitha) ist eine 64 Jahre alte Pensionistin tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Es bestehe der Verdacht eines Gewaltverbrechens, teilte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Samstagnachmittag mit. Die Leiche der Frau habe im Kopfbereich starke Verletzungen aufgewiesen. Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat die Ermittlungen übernommen.

Bekannte hatten zuvor Anzeige erstattet, weil sie die Frau seit einigen Tagen nicht mehr telefonisch erreicht hätten. Die Feuerwehr öffnete die versperrte Wohnungstür. Einsatzkräfte fanden die am Rücken liegende Leiche im Wohnzimmer.

Die von der Staatsanwaltschaft Korneuburg angeordnete Obduktion habe „eindeutig Fremdverschulden“ und als Todesursache ein Schädel-Hirn-Trauma aufgrund massiver Gewalteinwirkung gegen den Kopf ergeben. "Mehrere wuchtige Schläge haben zum Tod geführt", sagt der Korneuburger Staatsanwalt Friedrich Köhl. Die Ermittlungen im Umfeld des Opfers und die Tatortarbeit in der Wohnung dauerten am Samstag an.