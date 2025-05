Mordfall Franz Uchatzi: Neue Spur führt zu einer Frau

Der Mord am 61-jährigen Landwirt Franz Uchatzi am 2. Oktober 2019 in Vösendorf (Bezirk Mödling) ist der einzige ungeklärte Mordfall im Jahr 2019 in Niederösterreich – und es waren in diesem Jahr immerhin 19 Bluttaten. Die Täter sind in der Nacht auf den 2. Oktober 2019 ohne Gewalteinwirkung und Einbruchsspuren auf das Anwesen gelangt. Den Ermittlern ist daher wichtig, zu erfahren, wer zum Tatzeitraum oder in den Tagen davor auf der Ortsstraße 116 oder am rückwärtigen Eingang des Streckhofes in der Rossdorfstraße eine verdächtige Beobachtung gemacht hat. Es gibt vage Hinweise auf verdächtige Personen beim Hintereingang.

Die Täter dürften ihr Vorgehen jedenfalls im Voraus geplant haben. Darauf deuten sichergestellte Kabelbinder und anderes Fesselungswerkzeug hin. Die Kabelbinder sind mit dem Code „S3 25“ und „S3 28“ beschriftet und dürften für den osteuropäischen Markt produziert worden sein.

Bei der hinteren Einfahrt des Hauses (es ist mittlerweile abgerissen) machten die Ermittler eine interessante Entdeckung. Bei einem dortigen Rolltor gab es eine Schnur mit zwei Kunststoffkugeln (grün und rot) zum Entriegeln des Einfahrtstors. Die Kugeln wurden von in der Tatnacht abgeschnitten und mitgenommen. Die Mordermittler vermuten, dass einer der Täter das Tor vielleicht ohne Handschuhe geschlossen hat und keine Fingerabdrücke oder DNA zurücklassen wollte.

Die im Durchmesser etwa fünf Zentimeter großen Kugeln sind ebenso verschwunden wie das Mobiltelefon des Opfers, Marke „CAT B25“ sowie ein Siemens-Schnurlostelefon aus dem Haus. Die Täter waren im Haus auf der Suche nach Wertgegenständen und einem Tresor; sie dürften aber leer ausgegangen sein. Das Opfer hatte kaum Vermögen.

Das Landeskriminalamt Niederösterreich bittet um sachdienliche Hinweise unter 059133/30/3333.