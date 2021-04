Ein Mord mitten unter uns: Der Fall Franz Uchatzi

Die Ermittler haben Täter aus dem nahen Umfeld, eventuell aus einer Emotion wie Rache oder Wut heraus, rasch ausgeschlossen. „Franz Uchatzi hat keine Feinde gehabt. Das ist unmöglich“, heißt es auch vom Vösendorfer Bürgermeister Hannes Koza. Also ging man in weiterer Folge davon aus, dass die Täter sogar komplett Fremde sein könnten.

Dass es mindestens zwei Personen waren, stand schnell fest, auch wenn kein einziger Fingerabdruck am Tatort gefunden wurde. „Das könnte dafür sprechen, dass es Profis waren“, sagt der leitende Ermittler Hannes Fellner und spricht im selben Atemzug von einer möglichen Home Invasion. Also von einem Einbruch in ein Eigenheim, wissend, dass die Eigentümer zuhause sind. Diese werden gefesselt, damit die Täter in Ruhe alles nach Wertgegenständen oder Geld durchsuchen können. Immer wieder hört man auch von Fällen, wo die Opfer gefoltert werden, damit sie ihren Peinigern die Verstecke verraten.

„Es gibt relativ viele Home Invasions in den letzten Jahren. Einerseits gibt es reisende Täter, die in Europa herumfahren und irgendwelche Objekte durch Hinweise von Kontaktpersonen oder gezielt auswählen. Andererseits haben wir eine Home Invasion gehabt, bei der zufällig einfach eine Tätergruppe in einer Ortschaft herumgefahren ist und dann ein Objekt ausgewählt hat. Wir können in diesem Fall im Prinzip nicht sagen, ob das Tatobjekt und das Opfer zufällig ausgewählt wurden oder ob es irgendeinen Hintergrund gibt. Dazu haben wir leider keine Erkenntnisse“, sagt Ermittler Fellner.

Es besteht also die Möglichkeit, dass Uchatzis Haus zufällig ausgewählt wurde. Als die Täter dann im Haus merkten, dass nichts zu holen ist, wurden sie immer gewalttätiger, weil sie es nicht glauben wollten. Der Mord könnte dann auch in der Hitze des Gefechts ungewollt geschehen sein. „Der Franz hat sich vermutlich massiv gewehrt, der war kein Zniachtl“, sagt sein guter Freund Johann Tröber.