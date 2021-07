Morddrohung gegen FPÖ-Politiker: 25-Jähriger kommt in Anstalt

In Zeiten, in denen Hasspostings und Drohungen vor allem in sozialen Netzwerken Überhand nehmen, stumpfen gerade Politiker immer mehr ab. Anders war das im heurigen Sommer, als der Wiener Neustädter FPÖ-Bürgermeister-Stellvertreter, Michael Schnedlitz, Morddrohungen erhielt und der Aggressor sogar mit einer schwarzen Rose im Rathaus-Büro auftauchte. Aus Angst vor einem Angriff wurden die Sprechstunden des Politikers abgesagt und das Büro wurde tagelang versperrt.

Verantwortlich für die Morddrohungen war ein 25-jähriger Verdächtiger. Der Student Kevin K. wurde am Landesgericht Wiener Neustadt am Dienstag in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Der Gerichtspsychiater, Manfred Walzl, hält den 25-Jährigen wegen einer "bipolaren Geistesstörung" für nicht ungefährlich.

Ein Studienkollege schilderte, wie sich K. vom netten Kumpel zu einem "aggressiven Sonderling" wandelte. Nach einer schlechten Benotung drohte er seinem Lehrer, ihm "die Fresse zu polieren" und die pädagogische Hochschule in Baden "abzufackeln". Auch Schnedlitz kündigte er an, sein Haus niederzubrennen. Daraufhin verließ die Lebensgefährtin mit dem gemeinsamen Sohn für einige Zeit die Wohnung.