Morddrohung gegen Bürgermeisterin

Trotz des beginnenden Gemeinderatswahlkampfes hat die geschockte Bürgermeisterin Claudia Fuchsluger ( ÖVP) aus Randegg (Bezirk Scheibbs) einen kurzen Erholungsurlaub angetreten. Gegen sie und ihren Vorgänger Engelbert Wieser war vergangenen Freitag ein Brief mit "ganz konkreten Morddrohungen" am Gemeindeamt eingegangen.

Als die Todesdrohung eintraf, saß Fuchsluger im Büro des Scheibbser Bezirkshauptmannes Johann Seper, um zu beraten, wie sich die Gemeinde gegen eine Lawine von Beschimpfungen und Drohungen wehren könnte, die ein Bericht in der ORF-Sendung "Am Schauplatz Gericht" ausgelöst hatte. In der Sendung wurde breit über das Schicksal des Landwirts Leopold W., 57, und seine mittlerweile verstorbene Mutter Maria berichtet.

Ein ehemaliges Lagerhaus, das am Hochkogel in der Nähe von W.’s Hof in eine Ausflugsstation und später in ein Gasthaus umgebaut und umgewidmet wurde, war der Ausgangspunkt für einen jahrelangen Streit zwischen dem Bauer auf der einen Seite und der Gemeindeobrigkeit und den Behörden auf der anderen Seite. Hunderte Besucher des Panoramastüberls am Hochkogel bekamen die Feindschaft des Nachbarn zu spüren. Denn jedes noch so kleine Parkvergehen am angrenzenden Grund des Bauern quittierte dieser mit einer teuren Klage, der KURIER berichtete.