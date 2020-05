Morddrohung gegen Amtstierärztinnen

Am Mittwoch stellte die Polizei Wachposten für die BH Amstetten ab, bis am Nachmittag die Handschellen klickten und J., der deutscher Staatsbürger ist, am Abend in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert wurde. Lars J. ließ sich widerstandslos festnehmen. Er wurde in die Justizanstalt St. Pölten gebracht.

Der Schock bei seiner Frau Sylvia und den drei Kindern, die am Hof leben, saß tief. 60 Tiere, Schafe, Ziegen, Hasen, Katzen, zwei alte Pferde oder ein schwieriger Schäferhund müssen versorgt werden. Der Vereinsbetrieb ist auf Spenden aufgebaut. Lars und Sylvia J. arbeiten ehrenamtlich. „Nie und nimmer würde mein Mann jemandem etwas zu leide tun“, sagte die erkrankte Ehefrau. Die vielen Kontrollen wegen angeblicher anonymer Anzeigen, immer neue Auflagen und eine Strafverfügung über 2100 Euro hätten sie und ihren Mann mürbe gemacht.