Mordalarm in NÖ: Frau und Kind erschossen in Auto gefunden

Im Bezirk Mistelbach dürfte es am Sonntag zu einer Familientragödie gekommen sein. In Eibesthal hat ein Spaziergänger im Wald Sonntagnachmittag eine grauenvolle Entdeckung gemacht. In einem Waldstück wurde er auf ein abgestelltes Auto aufmerksam. Darin lagen die Leichen einer Frau und ihres Kindes. Alle Rettungsversuche kamen zu spät.

Sonntagnachmittag lief eine Alarmfahndung nach dem Partner der Toten. Er gilt derzeit als dringend tatverdächtig. Die Ermittlungen in dem Fall haben die tatort- und Mordermittler des nö. Landeskriminalamtes übernommen.