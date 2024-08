Zwei Kinder und eine Frau tot in Niederösterreich aufgefunden

In Muckendorf-Wipfing im Bezirk Tulln in Niederösterreich dürfte sich am Mittwoch ein furchtbares Drama ereignet haben. KURIER-Informationen zufolge wurden zwei Kleinkinder und eine Frau tot aufgefunden.

Die Kinder dürften erschossen worden sein, die Frau, bei der es sich um die Mutter der Kleinen handeln soll, in weiterer Folge möglicherweise Selbstmord begangen haben.