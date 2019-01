Mord in Krumbach: Verdächtiger schon länger im Visier

Verdächtiger rief Polizei an

Die grauenvolle Tat blieb in der Dunkelheit zunächst unentdeckt. Erst als sich Roland H. telefonisch bei der Polizei meldete und davon sprach, dass er "etwas angerichtet habe, was man nicht mehr gutmachen könne", schrillten bei den hiesigen Beamten die Alarmglocken. Weil sich der 42-jährige in den sozialen Medien gerne martialisch mit Pistolen und Gewehren im Anschlag und in schusssicherer Weste präsentierte und ablichten ließ, war beim Zugriff oberste Vorsicht geboten. Während Rettungskräfte und Polizei zum Haus von Silvia K. rasten, machte sich die Cobra auf den Weg zu H.s Wohnung in Krumbach. Er leistete bei seiner Festnahme keine Gegenwehr.

Betroffenheit im Ort

In Krumbach herrscht angesichts der Umstände große Betroffenheit. Silvia K. hinterlässt einen 15-jährigen Sohn, der sich zum Zeitpunkt der Bluttat gerade im Internat im Burgenland befand. Der mutmaßliche Mörder war an der Seite von Silvia K.s Bruder einige Zeit Nachwuchs-Fußballtrainer in Krumbach.

Die örtliche Polizei wollte, um die Sache nicht eskalieren zu lassen, die Gerichtsverhandlung am Donnerstag abwarten und Roland H. danach zu einigen Vorwürfen befragen. "Dass die Sache so eskaliert, hat niemand ahnen können. Es ist eine Tragödie", heißt es dazu im Krumbacher Gemeindeamt.