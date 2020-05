Frau soll schon einmal Killer bestellt haben

Ramazan hatte noch so viele Träume. Er war so liebevoll und hilfsbereit“: Die Familie von Mordopfer Ramazan Kaplan, der vor rund zwei Monaten wie sein Geschäftspartner Harald Weiß in der Türkei erschossen wurde, ist fassungslos. Die eigene Ehefrau soll den Mord an Kaplan in Auftrag gegeben haben – der KURIER berichtet.

Kaplan, dreifacher Vater aus Neunkirchen und sein Kompagnon Weiß aus Bad Fischau wollten in der türkischen Provinz Konya einen großen Milchbetrieb gründen. Ihre Leichen wurden von einem Bauern auf einem Feld gefunden.