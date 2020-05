Mord auf Barbados: Hilfe für Familie

Nach dem Mord an dem 44-jährigen Gerhard S. und seinem 79-jährigen Schwiegervater Arthur C., gehen auf der Karibikinsel Barbados die Ermittlungen weiter. S. und C. wurden,wie berichtet, am Mittwoch im Haus der Schwiegereltern auf der Insel erschossen. Beide Ehefrauen sowie die drei Kinder des 44-Jährigen mussten die Tat mitansehen. Drei Verdächtige wurden festgenommen. Gerüchte, wonach eigentlich der Bruder des Erschossenen, ein Supermarktbesitzer aus Barbados, das Ziel der Attentäter hätte sein sollen, können vom Außenamt nicht bestätigt werden. Eine Obduktion der Verstorbenen ist für Dienstag anberaumt.



Während die Frau und die drei Kinder des Verstorbenen auf Barbados weiter von der Familie und Mitarbeitern des Außenministeriums betreut werden, versuchen Familienangehörige in Österreich die schwierige Situation zu verarbeiten.