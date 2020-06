Mopedfahrt führte ins Wachkoma

Am 7. August 2012 hätte der damals 15-jährige Samuel Bachner aus Pöchlarn in Niederösterreich den Rasen mähen sollen. Doch es war ein warmer, schöner Sommertag, und Samuel wollte lieber mit seinen Freunden etwas an seinem Baumhaus im Wald reparieren. Seine Mutter Doris ließ ihn ziehen, den Rasen könne er doch auch ein anderes Mal mähen, sagte sie.

Doch Samuel wird vermutlich nie mehr den Rasen mähen. Seit dem 7. August des vergangenen Jahres liegt er im Wachkoma. Nach der Statistik ist der Teenager zu diesem Zeitpunkt etwa das 825. Opfer des vergangenen Jahres geworden. Nicht das 825. Verkehrsopfer insgesamt, sondern der 825. Mopedlenker-Opfer von exakt 15 Jahren, das in einen Verkehrsunfall auf Österreichs Straßen verwickelt wurde. Eine erschreckend hohe Zahl.