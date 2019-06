„Money Maker“ scheffelt 7.777 Rupien

Wie hoch die physische Leistung des bekannten TV-Moderators war, zeigte sich gleich nach seiner Rückkehr aus Nepal. Er musste aufgrund eines Zusammenbruchs sofort in ein Spital. Nach ein paar Tagen konnte er dieses aber wieder verlassen und plant schon die nächsten Läufe. Die Erfahrungen, die er am Mount Everest gesammelt hat, wird er in sein Buch einfließen lassen, das im Oktober erscheint.

Ab Montag (1. Juli) ist Alexander Rüdiger wieder im Vorabendprogramm des ORF zu sehen, wenn auf seine Gäste im Windkanal Geld regnet.