Rund zehn Prozent der Gesamtproduktion ist nun für die jüdische Glaubensgemeinschaft. „Diese Milchprodukte werden hauptsächlich in Wien vertrieben. Es wird aber auch nach Ungarn geliefert und es gibt Anfragen aus Deutschland und der Schweiz“, sagt Wagner. Die koscheren Milcherzeugnisse vom Waldviertler Hof werden von Samehov Bhor Boris an die jüdische Bäckerei Ohel Moshe in Wien-Leopoldstadt geliefert. Von dort werden sie weitervertrieben.

„Viele Leute lieben Joghurt und Milch von hier. Ansonsten bekommt man es so vorwiegend aus Frankreich und Belgien“, berichtet Bhor Boris. Zu den Abnehmern gehören zwei weitere Lebensmittelgeschäfte in Wien und einige österreichische Hotels. „Vor allem im Sommer, wenn jüdische Gäste in dem Alpen Urlaub machen“, sagt der Maschgiach. Die Produktionsmenge ergibt sich an Hand der Nachfrage. In Wien zählen rund 7.000 Personen zur Israelitischen Kultusgemeinde – zur jüdischen Gemeinde. Laut Samehov Bhor Boris würden aber nur wenige streng religiös leben und auf koscher-zertifizierte Milchprodukte achten.