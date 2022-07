Mohn-Landschaften: Im Waldviertel ist Blütezeit

Jede Mohnpflanze blüht nur einen Tag lang, danach wirft sie ihre vier Blütenblätter ab und steckt ihre ganze Energie in die Reifung der Samen in den Kapseln. Erntereif ist der Mohn Mitte ab Ende August.

Lange Tradition

Der Mohnanbau hat hier, wie Aufzeichnungen des Stiftes Zwettl zeigen, viele Jahrhunderte Tradition – hatte allerdings seine wahre Blütezeit in der Zwischenkriegszeit, da wurde der Mohn aus dem Waldviertel an der Londoner Börse gehandelt. Nach dem Zweiten Weltkrieg ging der Mohnanbau stark zurück, Mohn wurde aus Polen und der Tschechoslowakei importiert. Bis sich in den 1980er-Jahren eine Initiative im Waldviertel gegründet und die alte Tradition wieder zurückgeholt hat – allerdings mit modernen, maschinellen Mitteln.

Und das äußerst erfolgreich: Im Bezirk Zwettl gibt es sogar ein ganzes Dorf, das sich der Kulturpflanze verschrieben hat. „Wir haben geschafft, das Waldviertel zum Mohnviertel zu machen“, sagt Edith Weiß, Obfrau des Mohndorfs Armschlag.