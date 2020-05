Mörder wird Friseur

Vier Jugendliche in blauen Arbeitskitteln stehen unter der Hebebühne und schrauben an der Karosserie eines Jeeps. In der Werkstatt daneben streichen zwei Burschen einen Fensterrahmen, und folgt man dem dunklen Korridor, gelangt man in eine kleine, helle Frisierstube.



Insgesamt 16 Lehrwerkstätten reihen sich in Gerasdorf Tür an Tür. Geht man durch den Hinterausgang, steht man vor einer großzügigen Sportanlage. Nur die Gefängnismauer dahinter erinnert die jungen Männer bei jedem Blick daran, wo sie hier sind: in der Jugendstrafanstalt Gerasdorf bei St. Egyden am Steinfeld in Niederösterreich - dem einzigen Jugendgefängnis für männliche Straftäter in Österreich.



"Es wirkt alles sehr friedlich", bestätigt auch Anstaltsleiterin Margitta Neuberger-Essenther den Eindruck, der sich dem Besucher bietet. "Aber vergessen Sie nicht, alleine in der Frisierstube arbeiten drei verurteilte Mörder", sagt die resolute Frau.