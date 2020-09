Mödling: Puppentheater und Mülltrennung

Über 100 Figuren

Etwa 100 Figuren liegen schon im Fundus der beiden. Ein paar wiederkehrende Gäste auf der Bühne, wie den Kasperl oder das Krokodil, gebe es schon, aber auch neue Charaktere werden immer wieder eingearbeitet.

Seit 2003 wird das Mödlinger Puppentheater von den beiden bespielt. Die 73. Produktion seit Beginn steht nun an. Was das Spannendeste am Figurentheater machen ist? „Es vereint so viele verschiedene Kunstformen. Bildende Künste, darstellende Künste, Musik – all das kommt unter bei uns. Jedes Stück ist für mich ein kleines Gesamtkunstwerk“, sagt die Mödlingerin. Am 18. September feiert „Meeresrascheln“ Premiere.