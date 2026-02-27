Mödling bekommt eine Handball-Halle samt Nachwuchsakademie

Er war Nationalspieler, später Manager des Handball-Vereins Westwien, ist aktuell Unternehmer und als TV-Experte bei Handball-Übertragungen im Einsatz. Jetzt will Conny Wilczynski (43) als Obmann des Vereins „Handball Mödling“ seinem Sport in seiner Heimatstadt zu einem höheren Stellenwert verhelfen. In Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde und den Schulgemeinden wird er eine neue Sporthalle errichten und auch eine Handball-Akademie installieren.

Geplant sei "eine möglichst rasche Errichtung einer Halle für Handball und Schulsport mit 1.250 Quadratmetern durch den Verein, da die aktuellen Trainingskapazitäten erschöpft sind", kündigte Bürgermeisterin Silvia Drechsler (SPÖ) am Freitag an. An den Nachmittagen soll die Halle dem Handballsport, vormittags den umliegenden Schulen zur Verfügung stehen. Stadt stellt Grundstück zur Verfügung Conny Wilczynski werde mit seinem Unternehmen für die Hauptfinanzierung des Projekts verantwortlich sein. Von der Stadtgemeinde wird das Grundstück in der Schulsportanlage am Dr. Albert Drach-Weg kostenlos bereit gestellt. Dazu muss Mödling allerdings seine Siedlungsgrenzen ändern. Der Gemeinderat hat dazu bereits einen Grundsatzbeschluss gefasst. Diese Änderung muss jetzt noch bestätigt werden.

Die Halle soll umweltfreundlich in Leichtbauweise errichtet werden. "Eine kosteneffiziente Komplettlösung sowohl für die Errichtung als auch den Betrieb". Wilczynski betont: „Das Projekt ist ein Vorzeigeprojekt für den Nachwuchssport in Mödling. Es wird vielen Kindern zugutekommen und stellt eine hervorragende Zusammenarbeit von Gemeinde und Privatwirtschaft dar." Besonders freue er sich über das überparteiliche Engagement von Bürgermeisterin Silvia Drechsler (SPÖ), Vizebürgermeister Rainer Praschak (Grüne) und Sabine Karl-Moldan (ÖVP) als Obfrau der Mittelschul-Gemeinde Mödling: "Sie stehen von Beginn an lösungsorientiert an vorderster Front. Dieses Modell kann als Vorbild für andere Regionen dienen – von der Planung über die Bauweise bis hin zum Betrieb. Jetzt richten wir unseren Fokus auf die Vorbereitungen zur Umsetzung.“ Ausbildungsverein Mit dem Bau der Halle wird auch eine eigene Handball-Akademie in Mödling errichtet. Einige Schulen Mödlings haben bereits zugesagt, an dem Projekt teilzunehmen und Handball fix in den Unterricht aufzunehmen. "Das ist natürlich eine Talenteschulung und Förderung von Leistungssport", so Wilczynski, dessen Ziel es ist, "den Verein nachhaltig als einen der besten Ausbildungsvereine des Landes zu etablieren".

Sabine Karl-Moldan zitiert den deutschen Neurowissenschafter Manfred Spitzer, der die Bedeutung von Bewegung und Sport unterstreicht: „Sport ist Bildung. Differenzierte Bewegung lässt nachweislich Nervenzellen entstehen.“ Sie habe in ihrer langjährigen Tätigkeit als Schulleiterin der Europa Sport Mittelschule Mödling festgestellt, "dass Kinder, die Sport betrieben, leistungsstärker und stressresistenter auch im Falle einer Prüfungssituation waren. Sport ist eine Lebensschule, trainiert Fairness, Teamfähigkeit, Konzentration und Fokussierung auf den Punkt.“ Bürgermeisterin Silvia Drechsler und Vizebürgermeister Rainer Praschak freuen sich, dass der Ausbau von Sporteinrichtungen durch "neue Wege der Finanzierung und Kooperation" vorangetrieben werden kann.

Seit rund einem Jahr arbeite man an dem Projekt, erzählt Wilczynski. Der 1,3 Millionen Euro teure Neubau werde von ihm mit drei Partnern privat finanziert. "Es wird eine eigene Betreibergesellschaft dafür gegründet und wir haben auch um eine Förderung des Landes angesucht." Er hoffe, sein "Greenbox"-Modell werde dann über die Stadtgrenzen hinaus Vorbildwirkung entfalten. Prominente Geschäftspartner Der ehemalige Nationalspieler hat zwei weitere Profisportler als prominente Geschäftspartner gewinnen können. Gemeinsam mit Ex-Fußball-Nationalstürmer Marc Janko und dem ehemaligen Beachvolleyball-Europameister Clemens Doppler wurde die Greenbox entwickelt. "Es hat mich immer gestört, dass man Fertigteilhäuser oder Autos ganz einfach bestellen kann, es aber kein solches Modell für Sporthallen gibt", so Wilczynski.

