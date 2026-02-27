Niederösterreich

Drogenlenker ohne Schein im Bezirk Melk aus dem Verkehr gezogen

31-Jähriger wird angezeigt. Eine Untersuchung verweigerte der Mann.
27.02.2026, 10:46

Ein durch Suchtmittel beeinträchtigter Pkw-Lenker ohne Führerschein ist bei einer Polizeikontrolle am Donnerstagnachmittag in Kilb (Bezirk Melk) aufgeflogen. Der 31-Jährige gab an, dass er am Vormittag eine suchtmittelhaltige Substanz geraucht habe.

Eine Untersuchung verweigerte er, teilte die Polizei am Freitag in einer Aussendung mit. Dem Mann aus dem Bezirk Melk wurde der Autoschlüssel abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Er wird der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.

Melk
