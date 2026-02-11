Drogenlenker auf der S1 bei Schwechat aus dem Verkehr gezogen

Eine Streife hat am Dienstagabend auf der Wiener Außenring-Schnellstraße (S1) einen offenbar beeinträchtigten Autofahrer gestoppt. Der 42-jährige Wiener war ohne gültige Lenkberechtigung unterwegs.

Gegen 20.30 Uhr fiel den Beamten ein Pkw in Fahrtrichtung Vösendorf auf, der in gemäßigten Schlangenlinien fuhr und zu wenig Abstand zur Mittellinie hielt. Die Polizistin und ihr Kollege stoppten das Fahrzeug schließlich bei der Raststation Schwechat/Rannersdorf.

Lenker war auch übermüdet

Bei der Kontrolle wies sich der Lenker mit einer ungültigen Lenkberechtigung aus. Im Zuge einer freiwilligen Nachschau im Fahrzeug entdeckten die Beamten zudem zwei Druckverschlussbeutel mit geringen Mengen an Suchtmitteln.

Ein freiwillig durchgeführter Test verlief positiv auf Suchtmittel. Die anschließende amtsärztliche Untersuchung bestätigte eine Beeinträchtigung durch Drogen sowie durch Übermüdung.