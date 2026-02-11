Wien

Firmenfahrzeuge in Wien: Bande stahl Werkzeug um 166.000 Euro

Ein silbernes Polizeiauto mit eingeschaltetem Blaulicht steht auf einer Straße vor einem Gebäude.
22 Einbrüche, 166.700 Euro Schaden, drei Festnahmen – Ermittlern gelang ein Schlag gegen eine internationale Einbrecherbande.
Von Johannes Weichhart
11.02.26, 09:30

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ermittlern des Landeskriminalamtes Niederösterreich ist ein Schlag gegen eine serbische Tätergruppe gelungen, die im März 2025 zahlreiche Einbrüche in Firmenfahrzeuge in Wien verübt haben soll. Dabei wurden hochwertige Bauwerkzeuge und Baumaschinen gestohlen.

Ausgangspunkt der Ermittlungen war die Anhaltung eines verdächtigen Fahrzeugs am 18. März 2025 am Grenzübergang Röszke (Ungarn). Im Laderaum entdeckte die ungarische Polizei zahlreiche gestohlene Geräte aus Österreich.

Der 26-jährige serbische Lenker wurde aufgrund eines europäischen Haftbefehls festgenommen, nach Österreich ausgeliefert und zeigte sich geständig. Er befindet sich in der Justizanstalt Wien-Josefstadt.

U4 blockiert: Unbekannte warfen in der Nacht Mülltonnen auf Gleis

Im Zuge weiterer Ermittlungen konnten zwei weitere serbische Staatsbürger als mutmaßliche Mittäter ausgeforscht werden. Auch gegen sie wurden europäische Haftbefehle erlassen. 

Ein 38-Jähriger wurde im August 2025 in Ungarn festgenommen, ein 32-Jähriger im November 2025 in Berlin. Beide wurden nach Österreich ausgeliefert; einer zeigte sich teilweise, der andere voll geständig. Sie befinden sich ebenfalls in Haft.

Verhandlung: Mehrere Versionen um brutale Messerattacke in Wien

Der Gruppe werden insgesamt 22 Einbrüche in Firmenfahrzeuge im Wiener Stadtgebiet zwischen 11. und 18. März 2025 zugeordnet. Der Gesamtschaden beträgt mehr als 166.700 Euro.

Mehr zum Thema

St. Pölten
kurier.at  | 

Kommentare