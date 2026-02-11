Firmenfahrzeuge in Wien: Bande stahl Werkzeug um 166.000 Euro

Ermittlern des Landeskriminalamtes Niederösterreich ist ein Schlag gegen eine serbische Tätergruppe gelungen, die im März 2025 zahlreiche Einbrüche in Firmenfahrzeuge in Wien verübt haben soll. Dabei wurden hochwertige Bauwerkzeuge und Baumaschinen gestohlen.

Ausgangspunkt der Ermittlungen war die Anhaltung eines verdächtigen Fahrzeugs am 18. März 2025 am Grenzübergang Röszke (Ungarn). Im Laderaum entdeckte die ungarische Polizei zahlreiche gestohlene Geräte aus Österreich. Der 26-jährige serbische Lenker wurde aufgrund eines europäischen Haftbefehls festgenommen, nach Österreich ausgeliefert und zeigte sich geständig. Er befindet sich in der Justizanstalt Wien-Josefstadt.

Im Zuge weiterer Ermittlungen konnten zwei weitere serbische Staatsbürger als mutmaßliche Mittäter ausgeforscht werden. Auch gegen sie wurden europäische Haftbefehle erlassen. Ein 38-Jähriger wurde im August 2025 in Ungarn festgenommen, ein 32-Jähriger im November 2025 in Berlin. Beide wurden nach Österreich ausgeliefert; einer zeigte sich teilweise, der andere voll geständig. Sie befinden sich ebenfalls in Haft.