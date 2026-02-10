U4 blockiert: Unbekannte warfen in der Nacht Mülltonnen auf Gleis

Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag zwei Mülltonnen aus Plastik auf ein U-Bahngleis geworfen. Ein Zug der Linie U4 kam deswegen in der Nähe des Wiener Naschmarkts zum Stillstand, berichtete die Landespolizeidirektion Wien .

Feuerwehr entfernte Mülltonnen

Die Tonnen waren unter der Garnitur eingeklemmt und mussten von der Berufsfeuerwehr Wien entfernt werden. Erst dann konnte die Fahrt fortgesetzt werden. Verletzt wurde niemand. Die Gegenstände wurden womöglich von einer Brücke auf die Schienen geworfen.

Ermittelt wird wegen des Verdachts der vorsätzlichen Gemeingefährdung und Sachbeschädigung. Die Polizei sucht sachdienliche Hinweise.