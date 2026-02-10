Wien

U4 blockiert: Unbekannte warfen in der Nacht Mülltonnen auf Gleis

U4
Mülltonnen unter Garnitur eingeklemmt, Feuerwehr musste helfen. Polizei bittet um Hinweise.
10.02.26, 15:26

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag zwei Mülltonnen aus Plastik auf ein U-Bahngleis geworfen. Ein Zug der Linie U4 kam deswegen in der Nähe des Wiener Naschmarkts zum Stillstand, berichtete die Landespolizeidirektion Wien.

Historische Verzögerung: Warum wir noch immer auf die neue U4 warten müssen

Feuerwehr entfernte Mülltonnen

Die Tonnen waren unter der Garnitur eingeklemmt und mussten von der Berufsfeuerwehr Wien entfernt werden. Erst dann konnte die Fahrt fortgesetzt werden. Verletzt wurde niemand. Die Gegenstände wurden womöglich von einer Brücke auf die Schienen geworfen.

Ermittelt wird wegen des Verdachts der vorsätzlichen Gemeingefährdung und Sachbeschädigung. Die Polizei sucht sachdienliche Hinweise.

Mehr zum Thema

Wien
Agenturen  | 

Kommentare