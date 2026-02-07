Vermummte auf A2: Feuerwehrauto verunglückte auf Einsatzfahrt
Ausländische Sportfans, die sich auf ihrer Heimreise besonders bemerkbar machen wollten, sollen am Freitag am späteren Abend auf der Südautobahn für Aufregung und einen massiven Polizeieinsatz gesorgt haben. Laut Medienberichten und Zeugenanrufen bei der Polizei sollen an die 40 vermummte Personen auf der A2 bei Traiskirchen im Bezirk Baden den Verkehr behindert haben.
Ein Konvoi von Autos mit ausländischen Kennzeichen dürfte nach den Berichten gegen 21 Uhr nahe der Autobahnausfahrt Traiskirchen geparkt haben. An die drei Dutzend Vermummte dürften dann zu Fuß zurück zum A2-Fahrstreifen gekommen sein und versucht haben, über die Leitschienen auf die Fahrbahn zu kommen.
Viele Notrufe
Es kam zu Verkehrsbehinderungen und aufgeregten Notrufen bei der Polizei. Dabei war von brennenden Fahrzeugen, Massenkarambolagen und aggressiven Unbekannten mit Eisenstangen die Rede.
Angerückte Polizeistreifen sollen die Vermummten zurückgedrängt haben, diese liefen dann davon. Laut ORF NÖ geht die Polizei davon aus, dass Basketballfans, die in Wien ein internationales Spiel besucht hatten, für die verstörende Aktion verantwortlich gewesen sein könnten. Es gab jedenfalls zu dem Zwischenfall keine Berichte über Verletzte oder bedrohte Personen bei dem kuriosen Vorfall.
Pyrotechnik
Die vermeintlichen brennenden Autos, die Zeugen meldeten, gab es ebenfalls nicht, der Feuerschein dürfte von entzündeten pyrotechnischen Artikeln gestammt haben.
Zu einem schweren Unfall kam es jedoch im Umfeld des Zwischenfalls auf der A2. Die Feuerwehr Traiskirchen-Stadt war von der Polizei bezüglich des Einsatzes auf der A2 und wegen eines gemeldeten brennenden Auto alarmiert worden. Auf der Einsatzfahrt kam es jedoch zu einem schweren Unfall.
Auf der B17 im Kreuzungsbereich mit der Autobahnabfahrt Traiskirchen kollidierte ein FF-Auto seitlich mit einem Pkw. Der Lenker des Einsatzfahrzeuges versuchte noch, die Kollision zu vermeiden, verriss dabei jedoch das Fahrzeug und prallte frontal gegen eine Verkehrsampel. Während ein weiteres Feuerwehrfahrzeug die Fahrt Richtung Autobahn fortsetzte, leisteten die übrigen Einsatzkräfte umgehend Erste Hilfe und befreiten ihre Kameraden aus den Unfallfahrzeugen.
Sechs Verletzte
Mehrere Rettungsfahrzeuge des Roten Kreuzes und des Samariterbundes, ein Notarzt sowie der Bezirkseinsatzleiter wurden zur Unfallstelle auf der B17 alarmiert. "Bei dem Unfall wurden insgesamt sechs Personen leicht verletzt“, bestätigte der Bezirkseinsatzleiter des Roten Kreuzes. Nach ersten Informationen handelt es sich dabei um vier Feuerwehrleute sowie zwei Insassen des beteiligten Pkw. Sie wurden in umliegende Spitäler transportiert.
Kommentare