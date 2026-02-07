Vermummte auf A2: Feuerwehrauto verunglückte auf Einsatzfahrt

Ausländische Sportfans, die sich auf ihrer Heimreise besonders bemerkbar machen wollten, sollen am Freitag am späteren Abend auf der Südautobahn für Aufregung und einen massiven Polizeieinsatz gesorgt haben. Laut Medienberichten und Zeugenanrufen bei der Polizei sollen an die 40 vermummte Personen auf der A2 bei Traiskirchen im Bezirk Baden den Verkehr behindert haben.

Ein Konvoi von Autos mit ausländischen Kennzeichen dürfte nach den Berichten gegen 21 Uhr nahe der Autobahnausfahrt Traiskirchen geparkt haben. An die drei Dutzend Vermummte dürften dann zu Fuß zurück zum A2-Fahrstreifen gekommen sein und versucht haben, über die Leitschienen auf die Fahrbahn zu kommen. Viele Notrufe Es kam zu Verkehrsbehinderungen und aufgeregten Notrufen bei der Polizei. Dabei war von brennenden Fahrzeugen, Massenkarambolagen und aggressiven Unbekannten mit Eisenstangen die Rede.

Angerückte Polizeistreifen sollen die Vermummten zurückgedrängt haben, diese liefen dann davon. Laut ORF NÖ geht die Polizei davon aus, dass Basketballfans, die in Wien ein internationales Spiel besucht hatten, für die verstörende Aktion verantwortlich gewesen sein könnten. Es gab jedenfalls zu dem Zwischenfall keine Berichte über Verletzte oder bedrohte Personen bei dem kuriosen Vorfall. Pyrotechnik Die vermeintlichen brennenden Autos, die Zeugen meldeten, gab es ebenfalls nicht, der Feuerschein dürfte von entzündeten pyrotechnischen Artikeln gestammt haben.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Lenger Thomas Vier Feuerwehrleute und zwei Pkw-Insassen wurden verletzt.

Zu einem schweren Unfall kam es jedoch im Umfeld des Zwischenfalls auf der A2. Die Feuerwehr Traiskirchen-Stadt war von der Polizei bezüglich des Einsatzes auf der A2 und wegen eines gemeldeten brennenden Auto alarmiert worden. Auf der Einsatzfahrt kam es jedoch zu einem schweren Unfall.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Lenger Thomas Großeinsatz für die Rettungskräfte.