Niederösterreich

Schwerer Crash mit Verletzten auf der A1 bei St. Valentin

Ein Pkw landete am Dach mitten auf der Fahrbahn
Einer der beiden beteiligten Pkw überschlug sich und landete am Dach mitten auf der Fahrbahn.
06.02.26, 17:19

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Nachdem kurz vor Mitternacht im benachbarten Oberösterreich fünf Feuerwehren zu einem brennenden Pferdetransporter auf der A1 ausgerückt waren, wurden auf der nö. Seite die Feuerwehrleute am Freitag um 4.39 Uhr aus den Betten geholt. Die Freiwilligen der Wehren St. Valentin und Haag wurden zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Westautobahn bei St. Valentin Richtung Salzburg beordert.

Feuerwehrleute mit beschädigtem Pkw.

Die Feuerwehren mussten zwei beschädigte Fahrzeuge bergen.

Der alarmierte Bedarf einer Menschenrettung traf dann zum Glück nicht zu. Beim Eintreffen stellte sich für die Feuerwehren heraus, dass die beteiligten Personen nicht in den Fahrzeugen eingeklemmt waren, die beiden wurden bereits von Rotkreuz-Sanitätern aus Haag und St. Valentin  versorgt und danach ins Krankenhaus transportiert.

Mann starb nach Sprung auf Motorhaube – Verfahren eingestellt

Ein Fahrzeug war nach dem Crash auf dem Dach gelandet, das andere war ebenfalls schwerst beschädigt worden.

Fahrzeugbergung mit körperlichem Einsatz:

Fahrzeugbergung mit körperlichem Einsatz:  Feuerwehrleute kippen umgestürzten Pkw wieder auf die Räder zurück. 

Die Feuerwehren bargen die Unfallautos und reinigten die  stark verschmutzte Fahrbahn. 

A1: Pferdetransporter geriet in Vollbrand - Tier verendete

Beim mitternächtlichen Fahrzeugbrand in der oö. Nachbarschaft war bei Ebelsberg  übrigens  ein Pferd im lichterloh brennenden Transport zu Tode gekommen. 

Mehr zum Thema

Amstetten
kurier.at, watzenh  | 

Kommentare