Schwerer Crash mit Verletzten auf der A1 bei St. Valentin

Nachdem kurz vor Mitternacht im benachbarten Oberösterreich fünf Feuerwehren zu einem brennenden Pferdetransporter auf der A1 ausgerückt waren, wurden auf der nö. Seite die Feuerwehrleute am Freitag um 4.39 Uhr aus den Betten geholt. Die Freiwilligen der Wehren St. Valentin und Haag wurden zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Westautobahn bei St. Valentin Richtung Salzburg beordert.

Die Feuerwehren mussten zwei beschädigte Fahrzeuge bergen.

Der alarmierte Bedarf einer Menschenrettung traf dann zum Glück nicht zu. Beim Eintreffen stellte sich für die Feuerwehren heraus, dass die beteiligten Personen nicht in den Fahrzeugen eingeklemmt waren, die beiden wurden bereits von Rotkreuz-Sanitätern aus Haag und St. Valentin versorgt und danach ins Krankenhaus transportiert.

Ein Fahrzeug war nach dem Crash auf dem Dach gelandet, das andere war ebenfalls schwerst beschädigt worden.

Fahrzeugbergung mit körperlichem Einsatz: Feuerwehrleute kippen umgestürzten Pkw wieder auf die Räder zurück.

Die Feuerwehren bargen die Unfallautos und reinigten die stark verschmutzte Fahrbahn.