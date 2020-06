Mödling: Föhrenhof brannte lichterloh

Als wir wenige Minuten nach der Alarmierung eintrafen, stand das gesamte Erdgeschoß bereits in Vollbrand. Die Hitzeentwicklung war enorm", schildert Florian Schützenhofer vom Mödlinger Bezirksfeuerwehrkommando. Gegen 14.30 Uhr war im Föhrenhof ein Feuer ausgebrochen, das sich rasend schnell ausbreitete. Sämtliche Gäste und das Personal des bekannten Restaurants am Waldrand konnten sich in Sicherheit bringen. Das Lokal selbst wurde aber völlig zerstört.

Sieben Feuerwehren mit 120 Mann standen im Einsatz. "Der Innenangriff musste abgebrochen werden, weil schon Deckenteile herabstürzten. Ein Atemschutztrupp konnte aber gerade noch einen kleinen Hund aus dem Lokal bergen und ins Freie bringen. Er wurde mit Sauerstoff versorgt", sagt Schützenhofer.

Löschwasser musste Hunderte Meter weit heran geschafft werden und noch dazu brach nach zwei Stunden ein heftiges Gewitter mit Hagel aus, welches es den Einsatzkräften nicht leichter machte. Ein Feuerwehrmann musste ins Spital gebracht werden. Er erlitt wegen der enormen Hitze einen Kreislaufkollaps.