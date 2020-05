Die Patienten liegen in der Auslage

Ein Arzt, der lieber anonym bleiben will, berichtet, dass in dieser Causa seit Längerem urgiert worden sei. Nachträglich seien dann Maßnahmen wie Außenrollos oder mattierte Scheiben in einzelnen Räumen umgesetzt worden. "Aber optimal ist es nicht." Auch die Mitarbeiterräume, etwa jene bei den OP-Sälen, seien voll einsehbar.

Auf Anfrage des KURIER heißt es seitens der Landeskliniken-Holding, dass für die entsprechenden Zimmer bereits Vorhänge bestellt worden seien, die aber aufgrund gesetzlicher Anforderungen sonderangefertigt werden müssen. Bei Anlieferung werde sofort ein Installationstermin vereinbart.

Die Einsehbarkeit ist laut den Klinikmitarbeitern jedoch nicht das einzige Problem im neuen Pavillon. So würde aufgrund des hohen Grundwasserspiegels nach wie vor Wasser in das neu gebaute Gebäude eindringen. Eine Mitarbeiterin berichtet, dass daher aufgrund von Schimmelbefall "ein Zimmer nach dem anderen geschlossen" werde. Bei Abrissarbeiten sei zuletzt sogar Staub in den Kreißsaal im alten Krankenhaus-Teil eingedrungen, heißt es aus der Ärzteschaft sowie vom Pflegepersonal.

Die Vorwürfe wiegelt die Holding umgehend ab. Es gebe kein generelles Problem mit dem Grundwasser, stellt Sprecher Bernhard Jany klar. Zwar habe es aufgrund eines Wasserschadens in der Technik im Frühjahr Schimmelbefall gegeben, der sei jedoch behoben. "Ein Schimmelbefall liegt nicht mehr vor."