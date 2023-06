Modernisierung von wichtigem Umspannwerk kostet 150 Millionen Euro

Auf der Ost-Westachse der Strom-Highways liegend, hat der Verteilungsknoten die Aufgabe, den Strom der Ennskraftwerke ins Netz einzuleiten, aber vor allem auch die erneuerbare Energie aus NÖ an die Industriezentren in OÖ und in den Westen weiterzuleiten. Aktuell würden die nö. Windkraftwerke 4.300 Gigawatt liefern, bis 2035 werde es nach den nö. Plänen dreimal soviel sein, was der Kapazität von zwölf Donaukraftwerken entspreche, schilderte APG-Sprecher Christoph Schuh. Nur ein kleines Beispiel, welche Herausforderungen beim Verteilen gewaltiger Energiemengen auf die Netzbetreiber zukommen.