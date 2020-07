Miteinander statt gegeneinander

Österreich

Afghanistan

Klaus Schwertner

Caritas

Wien

Klosterneuburg

30 Flüchtlinge sind diesen Freitag gekommen, um sich künstlerisch zu betätigen. Sie zeichnen Gegenstände, die ihnen in ihrem neuen Leben inwichtig sind. Ein Flüchtling ausmalt die Schnellbahn, Agnes denOsterhasen. Gemeinsam mit einigen Klosterneuburgern, die helfen wollen, benennen sie die Gegenstände in ihrer Muttersprache und in Deutsch. "Ich bin wirklich beeindruckt. Das Projekt ist eine Bereicherung", sagt, Geschäftsführer der, der selbst inwohnt.

Die Solidarität in der Bevölkerung war von Anfang an groß, viele Klosterneuburger haben sich von Beginn an engagiert und zahlreiche gemeinsame Aktivitäten organsieret: Deutschkurse oder gemeinsame Wanderungen, es wird gemeinsam gekocht und gespielt, jeden Samstag findet in der benachbarten Schule ein "Open House" statt. Die Bürger haben die Facebook-Seite Klosteneuburg hilft gegründet. Dort vernetzen sich alle, die helfen wollen.

"Ich würde mich freuen, wenn mehr Bürgermeister den Mut hätten, Flüchtlinge aufzunehmen", sagt Schwertner. Bis es soweit ist, soll das Projekt Kompa auf weitere Gemeinden in NÖ und einzelne Bezirke in Wien ausgedehnt werden. Denn miteinander ist es einfacher als gegeneinander.