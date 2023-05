Mit zwei Jahren in den Kindergarten: Pilotprojekt ab September

Es ist eine Mammutaufgabe, die sich das Land Niederösterreich bis zum Jahr 2027 gesetzt hat. Geplant ist ein großer Ausbau der Kinderbetreuung. Bereits ab kommenden Sommer sollen in den Kindergärten die Schließzeiten von drei Wochen auf eine reduziert werden, ab Herbst wird seitens der Politik eine kostenlose Vormittagsbetreuung für alle Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher im Alter von null bis sechs Jahren versprochen.

Ab 2024 dann wird das Kindergarten-Eintrittsalter auf zwei – anstatt wie bisher zweieinhalb – Jahre gesenkt. So will die Landesregierung die Lücke zwischen der Karenzzeit und dem Einstieg in den Kindergarten schließen.