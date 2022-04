Mit PET auf dem Mehrweg

Der Slogan „Nachhaltig jung bleiben“ sei kein Lippenbekenntnis, sondern ein Anliegen, betonte Alfred Hudler, Vorstandssprecher der Ottakringer Getränke AG, über die jüngste Innovation bei der Konzerntochter Vöslauer. Denn der Mineralwasser-Marktführer aus Bad Vöslau (Bezirk Baden) verhilft der PET-Mehrwegflasche zu einem Comeback in den heimischen Supermärkten.

Vor 13 Jahren aus den Regalen verschwunden, wird eine Ein-Liter-PET-Flasche nun wieder im Handel angeboten. Viel Hirnschmalz sei in die Entwicklung der Flasche mit neuester Technologie geflossen. Denn Mehrweggebinde aus Plastik hätten das Problem gehabt, „nach ein paar Umläufen unansehnlich“ (und damit schwer verkäuflich) geworden zu sein, so Vöslauer-Geschäftsführerin Birgit Aichinger bei der Präsentation. Nicht so die neue Flasche. Sie kann mindestens 12-mal wiederbefüllt werden und bleibt dabei adrett. Was auch Verdienst einer neuen Waschanlage ist. Rund sieben Millionen Euro wurden in neue Anlagen sowie in Gebinde investiert.