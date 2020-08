Mit Moped gegen Linienbus gekracht: 15-Jähriger verletzt

Am Freitag war ein 10-jähriges Mädchen in Baden auf einem Schutzweg von einem Autobus angefahren worden. Das Kind war mit einem Tretroller unterwegs gewesen. Und auf der Westautobahn (A1) wurde eine Frau aus dem Bezirk Krems Samstagmittag in der Nähe von Zelking-Matzleinsdorf (Bezirk Melk) vom Bus eines Moldawiers erfasst. Sie war zuvor als Lenkerin in eine Pkw-Kollision verwickelt gewesen und war ausgestiegen, um den Schaden zu begutachten.