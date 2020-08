Bus erfasste Kind auf Zebrastreifen: Mädchen schwer verletzt

Buslenker unter Schock

Sowohl der Buslenker als auch das Mädchen hatten an der Kreuzung nach Angaben der Exekutive Grünlicht. Der Zusammenstoß ereignete sich in der Mitte des Schutzweges. Der 22-Jährige war danach derart unter Schock, dass er im Landesklinikum Baden versorgt werden musste. Im Anschluss wurde der Mann durch Mitglieder eines Kriseninterventionsteams betreut.

Auch Biker verletzt

Schauplatz eines weiteren schweren Verkehrsunfalls war am Freitag Kirchberg am Wechsel (Bezirk Neunkirchen). Dort kollidierte auf der L134 der Pkw eines 80-Jährigen mit einem 59 Jahre alten Motorradlenker. Der Biker wurde von seinem Gefährt geschleudert und mit schweren Verletzungen per Notarzthubschrauber in das Landesklinikum Wiener Neustadt abtransportiert.