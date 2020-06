Mit Metall und Fisch Wellen schlagen

Es geht um Fördermillionen und um neue Arbeitsplätze. Mit zwei wirtschaftlichen Schwerpunktthemen will der Kulturpark Eisenstraße in den nächsten fünf Jahren Geld aus den EU-Fördertöpfen holen. Metallverarbeitung und Fischzucht sind die zentralen Themen, die dabei in der aus 25 Gemeinden bestehenden Leaderregion forciert werden.

Bis 2020 soll die Eisenstraßenregion mit den Hauptorten Waidhofen, Scheibbs und Wieselburg als "Metal Highway" Europas positioniert werden. "Wir haben bewusst einen englischen Namen gewählt, um Internationalität auszudrücken. Wir wollen das Rad nicht neu erfinden, wollen es aber beschleunigen und Kooperationen suchen", erklärt Thomas Welser, Geschäftsführer des Weltmarktführers Welser Profile aus Ybbsitz und Gresten. Gut qualifizierten Menschen soll eine attraktive Region geboten werden, es war naheliegend auf die Geschichte als Zentrum der Eisenverarbeitung diese Projekt aufzubauen, meint Eisenstraße-Obmann Andreas Hanger. 132 Betriebe kommen für das Projekt "Metal Highway", in dem Kompetenzanalysen, gemeinsames Standortmarketing, die Förderung der Technikbegeisterung von Kindern oder auch Forschungs- und Entwicklungsarbeit geboten werden soll, in Frage. Leitbetriebe wie Welser, Wittur Austria, Busatis oder Böhler-Uddeholm Precision Strip sind Fixgrößen am Weltmarkt. Sie könnten die Funktion der Türöffner für andere Unternehmen übernehmen. Unter ihnen finden sich kleine, aber höchst innovative Nischenfirmen, die das Angebot komplettieren.