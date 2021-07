Mit den Bürgern der Sonne entgegen

Aus der Not mehrerer Bürger keinen Solarstrom erzeugen zu können, will die Gemeinde Wolfpassing im Bezirk Scheibbs ein Vorzeigeprojekt aus dem Boden stampfen. Mit einem 1,2 Millionen Euro schweren Photovoltaikpark will die Kommune eine Anlage ins Leben rufen, an der sich möglichst viele Bürger beteiligen sollen.