Mit Auto ins Spitalscafe gekracht: Teilbedingte Haftstrafe

Ohne Hilfe kann der 69-Jährige nicht gehen, nicht stehen. Beim Reden tut er sich schwer. Der Mann leidet an einer massiven Bewegungsstörung. Was ihn geritten hat, sich am 18. Jänner in sein Auto zu setzen und selbstständig ins Krankenhaus Mistelbach zu fahren, kann er nicht wirklich erklären. „Ich dachte, ich schaffe das“, sagt er. Doch er rutschte mit einem Fuß unter das Bremspedal. Beim Versuch, sich zu befreien, drückte er aufs Gas – und krachte mit seinem Pkw ins Spitalscafé. 16 Personen wurden verletzt, fünf davon schwer. Einer Frau musste sogar ein Unterschenkel abgenommen werden.