Mit 27 Jahren aus der Opposition auf den Bürgermeistersitz

Neben großen Verlusten wie in Amstetten, Wiener Neustadt und Gmünd musste die SPÖ nun auch in kleineren Gemeinden zurückstecken. In Kaltenleutgeben (Bezirk Mödling) und Lichtenwörth (Bezirk Wiener Neustadt) ist sie zwar immer noch stimmenstärkste Partei, hat jedoch in beiden Fällen Mandate verloren, in Lichtenwörth fiel die Absolute. Gleichzeitig konnte die ÖVP in beiden Orten zulegen und dadurch eine Mehrheit abseits der SPÖ als stärkste Partei bilden. Eine Gelegenheit, die zwei junge Nachwuchspolitiker aus ÖVP-Reihen genutzt haben.

Manuel Zusag aus Lichtenwörth und Bernadette Schöny aus Kaltenleutgeben sind beide 27 Jahre jung und übernehmen in ihren Gemeinden die Führung.In Kaltenleutgeben bildet Schöny mit den Grünen eine Mehrheit im Gemeinderat. „Die beiden ehemaligen Regierungsparteien SPÖ und FPÖ mussten beide Mandatsverluste einfahren, während die Oppositionsparteien ÖVP und Grüne dazugewonnen haben. Ich sehe das als klaren Wählerauftrag in unsere Richtung“, so Schöny.