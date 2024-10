Mit 176km/h durch Wiener Neustadt: Auto von Burgenländer beschlagnahmt

Ein 27-jähriger Burgenländer ist am Mittwoch im Raum Wiener Neustadt mit seinem Pkw bei erlaubten 100 km/h mit 176 km/h unterwegs gewesen.

Aufgrund dieser Tempoeinlage wurde der Wagen des Mannes aus dem Bezirk Mattersburg vorläufig beschlagnahmt, der Lenker ist zudem seinen Führerschein los. Eine Anzeige an die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde wird folgen, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Donnerstag per Aussendung mit.