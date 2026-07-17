Klassik Festival Kirchstetten bringt Steinbäcker und Kulis

Der Countdown läuft: Das Klassik Festival Schloss Kirchstetten (Bezirk Mistelbach) startet am 29. Juli. Nach der Opernspielzeit - sie läuft bis 8. August - startet das Sommerprogramm, das heuer gleich vier Freiluft-Höhepunkte bereithält.

„Es freut mich besonders, dass wir heuer einen neuen Kooperationspartner gewinnen konnten, durch den wir unser Open-Air-Portfolio noch einmal deutlich erweitern. Als führender Veranstalter großer Orchesterkonzerte im Weinviertel ist es uns natürlich wichtig, auch neue Publikumsschichten anzusprechen. Mit Genres wie Austropop oder Kabarett öffnen wir das Festival bewusst für zusätzliche Zielgruppen – ohne dabei unsere musikalische Qualität aus den Augen zu verlieren“, so Festivalintendant Stephan Gartner. Kult-Musiker Gert Steinbäcker im Weinviertel Eines der Highlights ist das Open-Air-Konzert von Austropop-Legende Gert Steinbäcker. Der Kult-Musiker hat angekündigt, seine Live-Karriere Ende 2027 zu beenden. Der Ehrenhof von Schloss Kirchstetten ist daher vielleicht die letzte Gelegenheit für Fans im Weinviertel, den Kult-Musiker live auf der Bühne zu erleben.

Steinbäcker, Mitbegründer und Sänger der Kultband STS, gastiert am 19. August mit seiner Band im Schloss Kirchstetten und präsentiert unvergessene STS-Klassiker wie „Großvater“ oder „Die Sunn über'n Meer“ ebenso wie Songs aus seiner Solokarriere. Unterstützt wird er von den Special Guests Andy Baum und Christian Becker. Denkwürdiger Abend für Austropop-Fans „Dass Gert Steinbäcker ausgerechnet jetzt, nach der Ankündigung seines Bühnenabschieds, nach Schloss Kirchstetten kommt, freut uns ganz besonders. Für alle Austropop-Fans wird dieser Abend ein denkwürdiges und sicherlich auch bewegendes Erlebnis“, sagt Festivalintendant Gartner.

Kontakt & Karten Hauptplatz 1; 2135 Neudorf im Weinviertel

Tel: +43 670 655 86 75

info@schloss-kirchstetten.at

www.schloss-kirchstetten.at

Das Konzert ist Teil eines hochkarätigen Open-Air-Programms, mit dem das Klassik Festival nach seiner Opernspielzeit im historischen Maulpertsch-Saal den Ehrenhof von Schloss Kirchstetten zur stimmungsvollen Sommerbühne macht. In diesem Rahmen wartet am 13. August bereits zum 16. Mal das Konzert-Highlight „Klassik unter Sternen“. Ouvertüren weltbekannter Opern Das Moravian Philharmonic Orchestra präsentiert dabei unter der Leitung von Hooman Khalatbari berühmte Ouvertüren aus weltbekannten Opern von Rossini, Donizetti, Mozart, Puccini, Verdi, Wagner, Debussy und vielen anderen.