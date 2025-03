Ö3-Callboy Gernot Kulis: "Wenn ich etwas brauche, ruft meine Frau an"

Gernot Kulis: Durchaus. Mit 18 war ich beim ORF-Landesstudio Steiermark, wechselte dann zu Antenne, wo ich Bundesliga und Champions League kommentierte. Mein erster Chef dort war der jetzige Sky-Chef Martin Konrad. Ich erinnere mich noch gut an Sturm Graz gegen Real Madrid: Markus Schopp war gesperrt und kommentierte an meiner Seite das Spiel fürs Radio. Ich habe auch über die Formel 1 in Spielberg und die Eishockey-WM 1996 berichtet. Gleichzeitig hatte ich bereits meine ersten Kabarettauftritte. Sport und Unterhaltung waren immer Teil meines Lebens.

Er trainierte unter der Trainerlegende Ivica Osim, lief bei Testspielen im Mittelfeld auf. Dann kam das Bosman-Urteil, auf einmal waren viele Legionäre da, er hatte körperliche Probleme und landete bei den Sturm Amateuren. Von dort wechselte er nach Hartberg (damals Regionalliga) und weiter nach Oberwaltersdorf (1. Klasse Süd). Sein letztes Spiel absolvierte er in der Wiener Hobby-Liga DSG für Inter Leopoldau.

Lesen Sie eigentlich die Kritiken zu Ihren Programmen?

Ja, es wäre gelogen, wenn man das nicht macht. Nach monatelanger Arbeit möchte ich wissen, wie es ankommt. Das Wichtigste sind aber das Publikum und die Reaktionen, die man auf der Bühne direkt bekommt. Es freut mich, dass vielen mein neues Stück gefällt. Aber ein Programm ist lebendig, es verändert sich ständig. Der Kern bleibt zwar, doch es kommen immer neue Elemente hinzu. Tagespolitik spielt dabei zwar immer wieder eine Rolle, ist aber nicht tragend, sonst müsste ich mein Programm ständig umschreiben.

Wann war Ihr neues Programm „Ich kann nicht anders“ fertig?

Sehr kurzfristig. Denn bis zum 31. Jänner habe ich noch „Herkulis“ und „Callboy“ parallel gespielt. Tagsüber bin ich dann am neuen Programm gesessen. Das war heftig, eine ordentliche Belastung. Bei der Premiere am 14. Februar im Wiener Stadtsaal (der KURIER hat berichtet, Anm. der Red.) habe ich es das erste Mal ohne Schummelzettel durchgespielt. Die Schlussnummer entstand erst zwei Tage vorher.

Wer hilft Ihnen bei der Umsetzung?

Mit dem Autor Gregor Barcal etwa feiere ich heuer ein Jubiläum. Wir scheiben seit 25 Jahren gemeinsam an Programmen und Texten. Wir tauschen uns in einer kleinen Runde ständig aus, entwickeln gemeinsam neue Texte. Alles beginnt mit einer Geschichte, die ich erlebt oder irgendwo aufgeschnappt habe. Auf Reisen, in der Familie, oder Alltagsbeobachtungen. Auswendiglernen gibt es bei mir eher nicht – ich muss es verinnerlichen.

In der Comedyszene wird oft von „Ideenklau“ gesprochen. Was sind Ihre Erfahrungen damit?

Leider passiert das immer wieder. Deshalb bin ich auch vorsichtig, was ich auf Social Media poste. Ich kann es nicht ausstehen, wenn Ideen gefladert werden. Ich investiere viel, um ein Programm zu entwickeln – war für „Kulisionen“ auf Tauchsafari in Ägypten oder für „Herkulis“ in Pamplona beim Stierrennen, wo ich auch mit Tierschützern gesprochen habe, um eine Nummer zu schreiben. Klar kann es passieren, dass Kolleginnen und Kollegen ein aktuelles Thema ähnlich aufgreifen, das ist natürlich kein Problem.