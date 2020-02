Mistelbach bekommt eine schwarz-blaue Regierung

Für die zweitstärkste Partei in der Stadt, die SPÖ, ist der Gang in die Opposition kaum noch zu verhindern, wie Spitzenkandidat Manfred Reiskopf meint: "Falls es noch ein Gespräch geben sollte, dann sind wir natürlich bereit zu einer Zusammenarbeit. Aber davon wüsste ich bisher nichts. Also sieht alles danach aus, als ob wir eine starke Oppositionsrolle einnehmen würden."

Königsmacher

Die FPÖ, mit nur einem Mandat im künftigen Gemeinderat vertreten, wird damit zum Königsmacher. Auch wenn es mit der Mandatszahl knapp ist, so reicht es schlussendlich trotzdem. Gegen Liebminger gibt es den Vorwurf, sie habe sich aufgrund der Aussicht nach einem Stadtratsposten verkauft: "Aber ich habe mich nicht verkauft. Denn beide Varianten, also sowohl ÖVP als auch die Regenbogenkoalition, haben mir den Stadtratsposten für die Blaulicht-Organisationen angeboten."