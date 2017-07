Ende 2016 sind die Verhandlungen für bundeseinheitliche Regeln der bedarfsorientierten Mindestsicherung (BMS) gescheitert. Die Debatten um die verschiedenen Modelle, die in den einzelnen Bundesländern entwickelt wurden, reißen bis heute nicht ab.

Im Burgenland, in Ober- und Niederösterreich wurde die Mindestsicherung pro Familie mit rund 1500 Euro gedeckelt. Vollen Leistungsanspruch gibt es erst nach mehreren Jahren rechtmäßigen Aufenthalts in Österreich. Das nö. Landesverwaltungsgericht will diese Regeln vom Verfassungsgerichtshof überprüfen lassen. Das Land sieht einer möglichen Prüfung gelassen entgegen. Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) sieht das nahezu deckungsgleiche Modell in seinem Bundesland derzeit ebenfalls nicht in Frage gestellt.

Auf Deckelungen und Wartefristen haben die ÖVP-geführten und von den Grünen mitregierten Bundesländer im Westen Österreichs zwar verzichtet. Kritik gab es aber etwa in Tirol von Sozialvereinen, weil die Höhe der übernommenen Wohnkosten gekürzt wurde. Negativ bewertet wurde jene Regelung, die es dem Land ermöglicht, Beziehern der Mindestsicherung Wohnungen zuzuweisen. Bisher konnten anerkannte Flüchtlinge ihren Wohnort frei wählen. Sind sie Mindestsicherungsbezieher, haben sie diese Freiheit seit Juli nicht mehr. Den Tiroler Sozialen Diensten wurden an die 200 Personen gemeldet, die nun freie Quartiere in Asylheimen beziehen müssen.