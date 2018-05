Minderjährige von Pfarrer geschwängert

Das Leben meinte es nicht gut mit Clara D. (Name geändert, Anm.). Sexueller Missbrauch begleitete sie vom Kindesalter an. Mit 13 Jahren kam das Mädchen schließlich in das Jugendheim Hollabrunn, NÖ, – damals eine Einrichtung für schwer erziehbare Mädchen, die von Nonnen geführt wurde. „Bei den Schwestern habe ich mich zum ersten Mal sicher gefühlt“, schildert Clara D.; bis der neue Kaplan vorgestellt wurde.

Bei der ersten Beichte, so sagt die heute 41-jährige Frau, habe er gesagt: „Deine Sünden werden dir nicht vergeben. Vorher musst du mir noch einen blasen.“ Danach habe er das Mädchen regelmäßig sexuell missbraucht. „Er wartete mit seinem Auto beim Friedhof auf mich. Er hat gesagt: Wenn ich es jemandem sage, bringt er mich um.“ Sie wandte sich jetzt erst mit neuen Vorwürfen an die Klasnic-Kommission, eine kirchliche Opferschutzeinrichtung.

Als Clara 17 Jahre alt war, wurde sie schwanger – mit Zwillingsmädchen. Vater: Der Priester. Das steht sogar auf der Geburtsurkunde der Mädchen.

Doch die Babys wären fast nicht auf die Welt gekommen, schildert Clara. Eine Nonne habe sie so lange geschlagen, „bis die Fruchtblase platzte. Sie wollten, dass ich eine Totgeburt erleide.“ Es kam zu einer Frühgeburt. Wenig später habe sie die Mädchen zur Adoption frei geben müssen, sagt Clara.

Ein „Verhältnis“ zwischen der jungen Frau und dem Kaplan ist der Erzdiözese Wien bekannt. „Die Frau hat damals angegeben, dass es sich um eine freiwillige Beziehung gehandelt hat“, sagt Michael Prüller, Sprecher der Erzdiözese Wien. „Heute sehen wir eine derartige Beziehung mit Minderjährigen natürlich auch kritischer.“ Das bekräftigt auch Kardinal Christoph Schönborn: „Heute würden wir in so einem Fall rigoroser vorgehen.“

Die Konsequenz für den Geistlichen damals: Er wurde in eine andere Pfarre in NÖ versetzt. Aktuell ist er in einer Wiener Pfarre eingesetzt.