Milzriss und Brüche im Spital übersehen

Der Grund, warum sich jetzt der NÖ Patientenanwalt Gerald Bachinger mit Wagners Krankengeschichte befassen muss, ist aber noch schockierender. Nach dem dreiwöchigen KH-Aufenthalt in Krems trauten die Patientin und ihr Hausarzt Mitte Juli nach einer Kontrolluntersuchung ihren Augen nicht. Röntgenbilder zeigten, dass noch weitere acht Rippen, sowie acht Wirbelfortsätze gebrochen waren. "Ich will niemandem Vorwürfe machen, aber mein Arzt meint, das gehört geklärt, damit so etwas nicht mehr passiert", sagt Wagner. Bis Ende September hat sie Arbeitsverbot, dann geht's auf Kur. Bachinger und das Klinikum Krems bestätigen die Untersuchung.



Mit offenem Unterschenkelbruch, Wadenbeinfraktur und Absplitterungen am Schienbeinkopf war Theresia Schweighofer, 60, von den Rettern unter dem Bus hervorgezogen worden. Im Klinikum Amstetten sei sie bestens betreut worden, erzählt sie. Auch Schweighofer leidet noch unter massiven Einschränkungen. Eine Kur soll nun Linderung bringen.