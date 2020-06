Millionen-Kampf gegen die Flut

Die Umsetzung des Hochwasserschutzes im Triestingtal geht ins Finale. Mit dem Bau von weiteren Rückhaltebecken im Oberlauf des Flusses wird noch heuer begonnen. Mit der Fertigstellung bis 2017 hofft man, für Hochwässer gerüstet zu sein.

Im Juni 2002 führten enorme Regenmengen in kurzer Zeit zur Katastrophe. Zuerst wurde Furth an der Triesting überschwemmt, wo ein Mann in den Fluten ums Leben kam. Dann folgten die weiteren Orte im Triestingtal flussabwärts. 1237 Schadensfälle wurden gemeldet, die verursachten Kosten beliefen sich auf rund 30 Millionen Euro. Damals hatte Landeshauptmann Erwin Pröll den Auftrag für einen umfassenden Hochwasserschutz gegeben. Nun geht das Vorhaben mit einem weiteren Projekt ins Finale.

Als „Meilenstein im Hochwasserschutz“ bezeichnete Landesrat Stephan Pernkopf die nun beschlossenen Maßnahmen um zwölf Millionen Euro. In zehn Jahren sind damit insgesamt 25 Millionen Euro im Triestingtal investiert worden.