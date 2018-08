Michael Jäger klingt wie Freddie Mercury – und wie 999 andere

Rund 1000 Songs beherrscht der Niederösterreicher, der im Raum Wiener Neustadt neben seinem Bürojob in diversen Bands gespielt hat. Auf Bällen und Volksfesten hat er gelernt, wie man für Stimmung sorgt. „Das Wichtigste ist, dass die Leute ihren Spaß haben“, sagt Jäger. „Darum geht’s nicht darum, was mir gefällt, sondern darum, was die Zuschauer mögen.“

Was nicht bedeutet, dass „der Mann der 1000 Stimmen“ nicht mag, was er tut. 95 Prozent der Nummern, die er im Programm hat, gefallen ihm selber. „Nur so manchen Schlager würd ich mir privat nicht anhören.“

Zu sehen ist der Entertainer heute, Samstag, im Böhmischen Prater in Wien. Im Tivoli gibt er ab 19.30 Uhr seinen bewährten Mix aus Austropop, Rock, Balladen und Schlager zum Besten. Das Spektrum der Show reicht von Rainhard Fendrich, den Zillertaler Schürzenjägern oder Seiler und Speer, bis zu Disturbed, Bon Jovi, Guns N’ Roses – und natürlich Queen. Der Eintritt ist frei. Reservierung: 0676/7209411.