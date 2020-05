Als Reich der Mayas ist Mexiko berühmt geworden. Und noch heute hat das mittelamerikanische Land königliche Dimensionen. Schon alleine seine Weite, seine gewaltigen Höhenunterschiede und seine 2 Millionen km² umfassende Fläche machen es in der Mitte zweier Weltmeere zu einer majestätischen Erscheinung. Seit den Olympischen Spielen von 1968 ist Mexiko als Urlaubsland groß in Mode gekommen. Nicht ohne Grund. Denn auch wenn das Land selbst arm ist, hat es doch vor allem landschaftlich viel zu bieten. Neben Gebirgsketten finden sich hier auch Vulkane, Seen, Flüsse, Regenwälder und viel Hochland. Auch die Halbinsel Yucatán ist neben Acapulco aufgrund ihrer malerischen Strände und Kunstschätze ein beliebtes Reiseziel. 7340 Kilometer Pazifik- und 2800 Kilometer Atlantikküste sind außerdem geradezu ideal für Badesport jeder Art. Und natürlich lohnt sich an den Ausgrabungsstätten von Xochicalco, Uxmal, Teotihuacán oder Chichén auch ein Abstecher zu den Hinterlassenschaften der Mayas und Tolteken.